PRF apreende quase 500 mil maços de cigarros contrabandeados escondidos em carga de ovos em Goiás Caminhão foi parado durante uma abordagem de rotina

Meio milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, que estavam escondidos atrás de uma carga de ovos, foi apreendido, na noite de ontem, na BR-153, em Porangatu, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito de 35 anos dirigia um caminhão e foi parado em uma abordagem de rotina. Ele falou que levava 630 caixas de ovos e m...