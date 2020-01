Cidades PRF apreende mais de uma tonelada de cocaína em Goiás

Um homem foi preso e mais de uma tonelada de cocaína apreendida na tarde deste domingo (12), na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O entorpecente estava dentro do tanque do veículo, usado para transportar óleo vegetal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que esta foi a maior apreensão desse tipo de droga feita pela corporação no entorno. De acordo...