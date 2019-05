Cidades PRF apreende, em Jataí, 12 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai A carga era transportada em um caminhão

Doze mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos, no fim da tarde deste domingo (12), na BR-364, em Jataí, na região Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga era transportada em um caminhão. O veículo foi parado durante uma fiscalização de rotina. O cigarro foi apreendido e o motorista preso em flagrante. O carr...