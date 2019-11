Cidades PRF apreende cerca de 37 mil maços de cigarros contrabandeados em Goiás Mercadoria estava em um caminhão que saiu do Paraná

Aproximadamente 37 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos, na tarde desta quinta-feira (7), na BR-060, em Guapó, região metropolitana de Goiânia. A carga era transportada em um caminhão que saiu do Estado do Paraná. O motorista foi abordado durante uma abordagem de rotina feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A mercadoria foi lo...