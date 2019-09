Cidades PRF apreende carro com 70 multas e licenciamento vencido há 7 anos em Uruaçu Apreensão ocorreu nesta quinta-feira (12), na BR-153, em Uruaçu. Multas somam R$ 27 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (12), um veículo com mais de 70 multas e licenciamento vencido há sete anos. Este foi o recorde de multas e dívidas registrado pela PRF em 2019. O carro, que foi abordado na BR-153 em Uruaçu, seguia de Goiânia para Parauapebas, no Pará. Apenas entre 2015 e 2016, 43 multas foram aplicadas. No geral,...