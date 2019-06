Cidades PRF apreende carga de anabolizantes contrabandeados em Uruaçu Mais de mil unidades do medicamento estavam sendo levadas do Paraguai para o Tocantins

Dois homens foram presos na noite da última quinta-feira (20) em uma abordagem policial de rotina, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153, em Ururaçu, com grande carga de medicamentos anabolizantes importados ilegalmente do Paraguai. Os dois detidos, de 34 e 36 anos, são irmãos e viajavam de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até Palmas...