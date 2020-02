Cidades PRF apreende carga de 500 kg de maconha em abordagem na BR-153 Droga saiu de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino final a cidade de Fortaleza, no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Polícia Militar (PM), apreendeu na tarde deste sábado (8), cerca de 500 kg de maconha no km 525 da BR-153, em Hidrolândia. A droga era transportada em um caminhão e estava escondida no meio de uma carga de garrafas pet. Durante abordagem, o motorista evidenciou bastante nervosismo e contradições nas informações aprese...