Cidades PRF apreende caminhão abandonado com mais de 12 mil pacotes de cigarros em Goiás Veículo foi deixado em um posto de combustíveis na região Sul do Estado

Aproximadamente 12.500 pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos, nesta quinta-feira (7), dentro de um caminhão abandonado em um posto de combustíveis em Bom Jesus de Goiás, na região sul do Estado. A origem da mercadoria ainda é desconhecida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), os funcionários do estabelecimento contaram que o motorista do caminhou disse ...