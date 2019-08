Cidades PRF apreende 62 kg de drogas em ônibus que saíram de Campo Grande com destino a Goiânia Veículos foram parados na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal localizada no município de Abadia de Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas neste sábado (24), na unidade operacional de Abadia de Goiás, que transportavam drogas em ônibus interestadual. O primeiro caso aconteceu às 7h30 em um veículo que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso, com destino a Goiânia. Cães da PRF encontraram 50 kg de maconha em malas que estavam no bagageiro do ônibus. Duas mulher...