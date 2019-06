Cidades PRF apreende 600 quilos de maconha dentro de caminhão na BR-060, em Jataí; veja vídeo De acordo com a polícia, os tabletes com a substância estavam escondidos dentro de sacos com palha de soja e capim

Cerca de 600 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (3), na BR-060, entre Jataí e Rio Verde. De acordo com a PRF, a droga estava dentro de sacos e escondida superficialmente com palha de soja e capim. No vídeo é possível ver os policiais rasgando as embalagens, retirando as palhas e procurando pelos pacotes de m...