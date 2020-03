Cidades PRF apreende 49 ônibus escolares com irregularidades em Goiás Foram encontrados veículos com pneus lisos, extintores vencidos e para-brisas trincados. Além disso, havia motoristas que não realizaram o curso específico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 49 ônibus escolares com irregularidades em Goiás, na operação Volta às Aulas, realizada entre segunda (9) e terça-feira (10). Os principais problemas eram em relação à má conservação dos veículos, alguns sem vistoria do Detran. Entre outros, foram encontrados ônibus com pneus lisos, extintores vencidos e para-brisas trinca...