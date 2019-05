Cidades PRF apreende 400 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-060, em Alexânia Mercadoria que teria vindo do Mato Grosso do Sul seria levada para Brasília

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (7), 400 mil maços de cigarros na BR-060, em Alexânia. O condutor do veículo, que já havia sido preso duas vezes pelo mesmo crime, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2015; e em Goiás, no ano de 2017; disse que a carga seria levada para Brasília (DF). A mercadoria apreendida e o suspeito foram encaminhados p...