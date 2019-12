Cidades PRF apreende 320 quilos de maconha em caminhonete, em Luziânia Droga foi encontrada durante fiscalização feita na BR-040 para inibir roubos de gado na região. Motorista foi preso

Uma carga de 320 quilos de maconha foi apreendida, na tarde desta terça-feira (10), na BR-040, próximo a Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). A droga estava em uma caminhonete que transitava pela rodovia, na altura do KM 24. O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizava fiscalização para inibir roubos de gado na região. Segundo a corp...