Cidades PRF apreende 120 kg de maconha na BR-060, em Jataí Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o entorpecente está avaliado em R$ 120 mil

Aproximadamente 120 quilos de maconha, avaliados em R$ 120 mil, foram apreendidos na tarde desta terça-feira (6) na BR-060, em Jataí, no Sudoeste de Goiás. O entorpecente estava escondido dentro de compartimentos de um Chevrolet Monza. A motorista de 48 anos foi presa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma chapa de aço foi soldada no assoalho do veí...