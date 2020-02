Cidades Prevista para esta segunda-feira (10), retomada de obras na Praça do Cruzeiro é suspensa Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) de Goiânia, parte dos postes de energia que deveriam ter sido retirados pela Enel ainda estão no local. Empresa diz que está cumprindo prazos. Continuidade dos serviços ainda não tem data definida

A retomada das obras do BRT Norte-Sul na Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, foi suspensa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) de Goiânia. O trabalho deveria ganhar continuidade nesta segunda-feira (10), mas, segundo a pasta, isso não foi possível devido à permanência de seis postes de energia que já deveriam ter sido retirados do ...