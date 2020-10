Cidades Previsão para Goiás inclui temporais e rajadas de vento Depois de os termômetros marcarem acima dos 40°C na semana passada, temperatura deve baixar, mas o calor continua e, com a umidade, chuvas rápidas e intensas devem ocorrer

Depois de uma semana em que a marca dos 40°C foi atingida e superada diversos dias consecutivos, a notícia é de que a temperatura vai baixar, mas ainda continuará quente. As máximas ainda vão marcar média de 35°C e, aliadas a um corredor de umidade que chegou ao Estado, Goiás terá uma semana com possibilidade de formação de tempestades, com rajadas de ventos, raios e...