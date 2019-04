Vida Urbana Previsão indica mais chuva para o final de semana Chuva causou alagamento nas ruas do Centro de Goiânia nesta sexta-feira (12)

A chuva pegou de surpresa quem saía do trabalho no fim da tarde desta sexta-feira (12) no Centro de Goiânia. Até o final da tarde, foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 4 mm de chuva na região e ventos a 1 km/h. Com a umidade do ar em 86%, a previsão é de mais chuva para o final de semana. Para Goiânia, as chances de chuva são de 90%...