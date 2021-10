Cidades Previsão indica chuva para esta segunda-feira (4) em Goiânia O calor permanece, no entanto, e a temperatura máxima pode chegar aos 36° C

Goiânia pode registrar pancadas de chuvas isoladas nesta segunda-feira (4). O calor permanece, no entanto, e a temperatura máxima pode chegar aos 36° C. Já a umidade relativa do ar deve ficar na casa dos 22%. Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a combinação entre calor e umidade possibilita a ocorrência de pan...