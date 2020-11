Cidades Previsão de chuva forte e rajadas de vento nesta quinta-feira (19) em Goiás Anápolis, na região Central do Estado, amanheceu encoberta por uma neblina

Atualizada às 10h49. A quinta-feira (19) amanheceu com chuva em algumas regiões de Goiás. Em Anápolis, no Centro, o dia começou com uma forte neblina, que encobriu o município. Em alguns pontos de Goiânia e Aparecida cai uma chuva leve desde o início da manhã. Para esta quinta, a previsão, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do ...