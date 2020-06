Cidades Previsão é de chuva para sexta, sábado e domingo em Goiás Corredor de instabilidade se aproxima do Estado e deve amenizar parcialmente o calor

Um centro de baixa pressão que vem atuando próximo do Paraguai promove um corredor de instabilidade que deve alcançar Goiás nos próximos dias. Para a região Sul do Estado, há previsão de chuva para a próxima sexta-feira, sábado e domingo, segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A nebulosidade, contudo, deve seguir para as demais áreas ...