Cidades Previsão é de calor e ausência de chuvas no inverno de 2021 em Goiás Temperaturas devem ficar acima da média na estação que também é marcada pela baixa umidade

Um inverno muito seco e com temperaturas acima da média. Este é prognóstico dos modelos climatológicos para a nova estação que começou aos 32 minutos desta segunda-feira (21) e que se estende até 22 de setembro. Um cenário antecipado no dia 27 de maio quando o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu o Alerta de Emergência Hídrica indicando a estação seca de 2021, c...