Cidades Presos suspeitos de matar homem e deixar jovem ferida após discussão em Goiânia Detidos e vítimas estavam uma distribuidora de bebidas quando houve o desentendimento; um circuito de câmeras registrou os investigados "comemorando" o crime

Dois suspeitos de matarem um homem e ferir uma jovem foram presos, nesta segunda-feira (17), em Goiânia. O crime aconteceu em maio deste ano no bairro Village Atalaia, na capital. Um circuito de câmeras registrou os detidos comemorando e dançando na porta de uma distribuidora de bebidas. Daniel do Carmo da Conceição Ribeiro e Iovaldo Freitas da Silva Freitas, conhecido c...