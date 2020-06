Cidades Presos suspeitos de homicídio em feira do Setor Morada do Sol, em Goiânia Crime aconteceu em julho do ano passado. Vítima foi atingida por vários disparos

Dois suspeitos de um homicídio doloso, quando há intenção de matar, foram presos nesta quinta-feira (25) em Goiânia. O crime aconteceu em julho do ano passado em uma feira do Setor Morada do Sol. A vítima, Gabriel Ivanildo Macena da Silva, foi atingida com vários disparos e morreu no local. As investigações apontaram que Gabriel teria contado à polícia que, na res...