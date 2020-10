Cidades Presos suspeitos de explodirem caixa eletrônico dentro da prefeitura de Novo Gama Crime aconteceu em 2019. Um dos detidos já havia trabalhado no local e outro já havia cumprido 20 anos de prisão por crime do mesmo tipo

Três pessoas foram presas por explodirem o caixa eletrônico que ficava dentro da prefeitura de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu em setembro do ano passado e as investigações foram realizadas pela Polícia Federal (PF), que deflagou nesta terça-feira (13) a Operação Fogo Contra Fogo. Os três presos são integrandes de grupo criminoso especializado e...