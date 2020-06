Cidades Presos quatro suspeitos roubar R$ 1 milhão de agência do Banco do Brasil em Anápolis Ação aconteceu no dia 25 de abril e os investigados levaram aproximadamente R$ 1 milhão

Quatro suspeitos de participação no roubo à agência Banco do Brasil em Anápolis foram presos. A ação aconteceu no dia 25 de abril e os investigados levaram aproximadamente R$ 1 milhão. As detenções aconteceram em Brasília (DF), Joinville e em outras cidades de Santa Catarina. Os policiais ainda apreenderam munições, ferramentas, documentos e ainda uma figura com ins...