Cidades Presos quatro suspeitos de assassinar travesti em Anápolis com tiro no peito Natural de Imperatriz (MA), Marlan Reis Souza, conhecida como Paulina, estava na cidade goiana há uma semana quando foi morta

Já estão detidos em Anápolis quatro suspeitos de participação na morte do travesti Marlan Reis Souza, conhecido como Paulina. Ele foi assassinado com um tiro no peito na madrugada de sábado (13) no bairro Calixtolândia, região da cidade onde se concentram motéis. De acordo com o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis, a causa da morte do travesti foi l...