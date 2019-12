Cidades Presos furam buraco em teto de cela e fogem de presídio de Paraúna Diretoria-Geral da Administração Penitenciária divulgou fotos e nomes de fugitivos, que ainda são procurados pelas autoridades

Quatro presos fugiram da Unidade Prisional de Paraúna, a 150 quilômetros de Goiânia, na manhã desta sexta-feira (27). A fuga ocorreu após os detentos fazerem um buraco no teto de uma das celas, de acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP). O órgão informou que as autoridades policiais foram notificadas e que os foragidos são procurados. O caso é...