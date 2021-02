Cidades Presos fazem rebelião na POG, em Aparecida de Goiânia Videos que circulam nas redes sociais mostram que os detentos acusam a polícia penal de disparar balas de borracha dentro da Penitenciária Odenir Guimarães

Detentos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia estão se rebelando no início da tarde desta quinta-feira (19). Informações preliminares são de que o tumulto está ocorrendo na Penitenciária Cel. Odenir Guimarães (POG), unidade que recebe presos do regime fechado. A rebelião ocorre um dia após a execução de um vigilante penitenciário temporário, morto ...