Vida Urbana Presos de Goiás terão cadastro biométrico até julho de 2020 Estado adere a programa do CNJ que prevê a adoção de medidas para criar um sistema unificado de informações para combater crise na execução penal

A população carcerária de Goiás deverá estar cadastrada por biometria até o mês de julho do ano que vem, estima o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esta é a meta de uma das etapas do programa Justiça Presente, promovido pela instituição em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO...