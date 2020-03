Atualizada às 17hs

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) determinou a suspensão das visitas aos detentos do sistema prisional goiano por 15 dias. O motivo é para prevenir o registro de infectados, considerando a vulnerabilidade da população carcerária e por conta das características físicas dos presídios. Depois das orientações da Organização Mundial de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, esse foi um protocolo tomado para prevenção da doença. A regra vale por uma semana para todas as unidades prisionais.

O primeiro decreto, de quinta-feira (12) determinava a suspensão por uma semana. Nesta sexta, novo ato normativo da DGAP foi publicado no site da instituição. As medidas foram informadas oficialmente ao poder judiciário, ao Ministério Público de Goiás, Defensoria-Geral Pública de Goiás, à OAB e às unidades prisionais administradas por este órgão.

A pasta ainda prepara uma unidade, no Núcleo de Custódia, que poderá receber possíveis contaminados. Além disso, outras medidas que possam ser úteis para a preservação da saúde dos detentos e servidores estão sendo desenvolvidas para serem tomadas nos próximos dias. A pasta atua em parceria com outras, como a Secretaria de Saúde. Essas medidas visam garantir a saúde dos presos, familiares e servidores. No local serão oferecidos, segundo a pasta, todos os cuidados e segurança necessários, tanto para o preso, quanto para o servidor. Outras medidas profiláticas, com foco na preservação da saúde da população carcerária e dos servidores do sistema penitenciário goiano, também estão sendo desenvolvidas.

De acordo com o diretor-geral de Administração Penitenciária, coronel Wellington Urzêda, a ação leva em consideração, entre outros fatores, o Plano de Ação do Governo de Goiás para o controle e prevenção da doença, bem como a vulnerabilidade das populações carcerárias, pelas características físicas das unidades prisionais e a necessária adoção de medidas de prevenção, diante do aumento do número de registros de infectados pelo coronavírus no País. “A adoção dessas medidas é preventiva e necessária diante do quadro, não só nacional, mas também mundial quanto ao que se refere à propagação do coronavírus”, afirma ele.