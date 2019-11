Cidades Presos de Goiás iniciam greve de fome por melhores condições Reeducandos também estariam se negando a tomar banho de sol e irem às audiências

Presos de diferentes presídios de Goiás realizam, nesta segunda-feira (11), uma manifestação pacífica. Segundo informações preliminares, os reeducandos iniciaram o ato e estariam sem comer. Eles também estariam se negando a tomar banho de sol e irem às audiências. Ainda de acordo com as informações, os presos pedem melhores condições para cumprir as condenações, e pelo...