Vida Urbana Preso um dos suspeitos de matar três pessoas em Caldas Novas Crime aconteceu na noite desta terça-feira (2) dentro de uma casa no Setor Jardim Paraíso 2

Um homem suspeito de matar três pessoas foi preso nesta quarta-feira (3) em Caldas Novas, na região Sul do Estado. As mortes aconteceram na noite desta terça-feira (2) em uma casa no Setor Jardim Paraíso 2. Outro suspeito de envolvimento no crime segue foragido. Segundo a Polícia Civil (PC), dois homens chegaram em uma motocicleta e invadiram a residência. Uma da...