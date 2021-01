Cidades Preso trio suspeito de roubar e ameaçar criança de 10 anos em mercearia, em Abadia de Goiás De acordo com informações da PC, os três suspeitos, que chegaram a trocar de vestimentas após o crime para não serem reconhecidos, são investigados pela prática de outros assaltos na região

Três homens foram presos em flagrante na noite de segunda-feira (18), durante uma operação da Polícia Civil (PC), após terem assaltado uma mercearia na cidade de Abadia de Goiás, município da Região Metropolitana de Goiânia. Os suspeitos teriam ainda ameaçado uma criança de 10 anos, que estava no caixa do estabelecimento durante o crime, com uma faca. De acordo...