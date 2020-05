Cidades Preso suspeito de usar máscara contra o novo coronavírus para praticar assaltos em Goiás Homem começou a ser investigado após assaltar um hotel e uma drogaria no início do mês passado, em São Simão

Um homem foi preso em Chapadão do Céu, na Região Sudoeste de Goiás, suspeito de utilizar máscara contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) para praticar assaltos. Ele começou a ser investigado após assaltar um hotel e uma drogaria no início do mês passado em São Simão. Segundo a investigação, ele aproveitou da pandemia para entrar nos estabelecimentos normalmen...