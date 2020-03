Cidades Preso suspeito de usar apartamento exclusivamente para depósito de drogas em Goiânia Policiais chegaram até o detido após uma denúncia anônima

Após uma denúncia anônima, um homem foi preso na noite desta segunda-feira (9) suspeito de usar um apartamento exclusivamente como depósito de drogas e esconder entorpecentes dentro de um carro, que já estava apreendido pela polícia. O suspeito foi abordado em casa no setor Brisas do Cerrado, em Goiânia, pela Polícia Militar (PM). No local, os policiais encontraram 2...