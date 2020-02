Cidades Preso suspeito de tentar estuprar mulher em Itumbiara Segundo a Polícia Civil, a vítima fazia caminhada quando foi abordado pelo suspeito, que estava nu

Um homem, de 28 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (21) suspeito de tentar estuprar uma mulher enquanto ela fazia caminhada em uma pista de Itumbiara, na região Sul de Goiás. O caso aconteceu no dia 12 deste mês. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, completamente nu, tentou obrigar a vítima a entrar no carro dele. No entanto, não conseguiu porque a mulher...