Preso suspeito de tentar estuprar mulher durante roubo em Goiânia; vítima pulou de prédio na fuga

Felipe Lopes Maia, de 22 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (17) no setor Jardim Europa, em Goiânia. Ele é investigado pelos crimes de roubo e tentativa de estupro em um salão de beleza do setor Parque Oeste Industrial, na capital, no dia 29 de janeiro. A cabeleireira Juliane Lacerda Lima, de 36 anos, pulou do 1º andar do prédio para não ser es...