Cidades Preso suspeito de roubar trabalhadores dos Correios do DF e de cidades goianas O detido já tem condenação por crime de homicídio, segundo informações da Polícia Federal

Um suspeito de praticar diversos roubos contra trabalhadores dos Correios do Distrito e cidades goianas do Entorno foi preso nesta semana. Segundo a Polícia Federal (PF), o homem era procurado, porque segundo as investigações, ele integra uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. A investigação apurou ainda que o suspeito teria roubado ao menos dois trabal...