Preso suspeito de roubar carro e atropelar funcionário de supermercado em Goiânia

Após denúncias, um suspeito de roubar um carro e atropelar o funcionário de um supermercado foi preso na noite desta quinta (17), no Setor Alto do Vale, em Goiânia. Com as informações, a Polícia Militar (PM) localizou a casa do suspeito e lá encontrou um carro roubado. O suspeito confessou dois roubos, um na última sexta-feira (11) e outro na quarta-feira (16). ...