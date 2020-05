Cidades Preso suspeito de participação na morte de irmão de policial da Rotam em Goiânia Crime aconteceu em setembro do ano passado no Parque Industrial João Braz

O suspeito de participação na morte de Simão Pereira Soares Neto, irmão de um sargento da Ronda Ostensiva Tática (Rotam), foi preso na última quarta-feira (13). O crime aconteceu em setembro do ano passado. A vítima era proprietária de uma loja na Rua Tóquio, no Parque Industrial João Braz, em Goiânia, e trabalhava no comércio quando um homem saiu de um carro, entrou n...