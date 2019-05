Cidades Preso suspeito de matar vigilante com três tiros na cabeça em Itumbiara; veja vídeo Wallas Gomes de Lima de 28 anos se apresentou em uma delegacia, segundo a Polícia Civil

O vigilante armado suspeito de matar um porteiro em um condomínio residencial em Itumbiara, na região Sul do Estado, foi preso nesta quarta-feira (29). Segundo a Polícia Civil (PC), Wallas Gomes de Lima de 28 anos se apresentou em uma delegacia. O crime foi registrado pelo circuito de câmeras do local. Em outubro do ano passado, Wallas matou Guilherme Alves Pereira, de 22, com três tiros na cabeça após uma briga por motivo banal. Imagens de câmera de segurança mostram o vigilante mandando a vítima levan...