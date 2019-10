Cidades Preso suspeito de matar travesti no Jardim América, em Goiânia Detido e vítima se conheciam, informou a Polícia Civil

O suspeito de matar uma travesti de 48 anos foi preso. O crime aconteceu no último dia 6 de outubro na casa da vítima na Rua C-176, no Jardim América, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o detido e a vítima se conheciam. As investigações apontaram que o suspeito e a travesti se encontraram na casa da vítima e ingeriram bebida alcoólica. Eles, por motivos a...