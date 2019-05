Cidades Preso suspeito de matar mulher enforcada por dívida de R$ 3 mil em Goiás Homem foi detido nesta segunda-feira (6) em Aragarças, na região Noroeste do Estado

Um homem de 33 anos foi preso nesta segunda-feira (6) suspeito de matar enforcada com um cinto uma mulher de 45 em Aragarças, na região Noroeste do Estado. O delegado Ricardo Galvão, responsável pela investigação, contou que a motivação do crime foi uma dívida de aproximadamente R$ 3 mil contraída após um acidente de trânsito. O corpo de Genozira Luiza de Jesus ...