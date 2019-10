Cidades Preso suspeito de matar morador de rua a pedradas em Goiás Crime aconteceu em setembro deste ano na Feira do Pedregal

O suspeito de matar o morador de rua de 61 anos foi preso, nesta terça-feira (22), em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF). O crime aconteceu em setembro deste ano na Feira do Pedregal, no Parque Estrela Dalva. O morador de rua trabalhava como montador de barracas em uma feira e entrou em uma discussão com o suspeito. A vítima foi agredida com diversos golpes...