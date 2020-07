Cidades Preso suspeito de matar jovem em partida de truco em Anápolis Detido e vítima participavam de um churrasco em uma chácara

O suspeito de matar Pedro Henrique Marinho, de 24 anos, foi preso temporariamente nesta quarta-feira (14) em Anápolis, na região Central de Goiás. O crime no último dia 28 de junho deste ano em uma chácara próxima ao Distrito AgroIndustrial de Anápolis (Daia), do município. Segundo a Polícia Civil (PC), no dia do crime o suspeito de 35 anos, a vítima e outros 3 jove...