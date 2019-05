Cidades Preso suspeito de matar homem por R$ 8 em Rio Verde Vítima reagiu a assalto e foi atingida por golpeada com um canivete

Um homem suspeito de matar outro durante uma tentativa de assalto foi preso no último sábado (18) em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), em março deste ano, o detido abordou a vítima e exigiu dinheiro, que recusou entrar o valor. O homem então golpeou a vítima com um canivete, pegou o dinheiro e fugiu. A vítima chegou a ser socorr...