Cidades Preso suspeito de matar homem e filmar o crime em Goiás; veja vídeo O delegado Nelinho José Almeida disse que a vítima acreditava que o suspeito tinha roubado a caminhonete dela

Um homem foi preso suspeito de matar outro em uma oficina mecânica e filmar o crime, no último sábado (22), em Rialma, na região Central do Estado. O delegado Nelinho José Almeida disse que a vítima acreditava que o suspeito tinha roubado a caminhonete dela. O suspeito então foi até a casa do homem e atirou na residência. Depois o homem foi até a oficina mecânica e mato...