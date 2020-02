Cidades Preso suspeito de matar garota de programa em Anápolis Crime aconteceu em dezembro de 2019 dentro de uma casa no bairro JK

Após investigações, um homem foi preso nesta quinta-feira (13) suspeito de matar uma garota de programa com golpes de faca, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O crime aconteceu em dezembro do ano passado no bairro JK. Na época do crime, o delegado Vander José Coelho contou que o corpo da vítima estava com uma faca cravada no peito e toalhas enroladas ao pescoço. Uma amiga da vít...