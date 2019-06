Cidades Preso suspeito de matar e arrancar coração de idosa em Aparecida de Goiânia Vítima estava com as mãos amarradas dentro do banheiro da casa dela e o corpo foi encontrado por vizinhos; assaltante levou uma televisão e uma geladeira

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta quinta-feira (27), no Setor Moinho dos Ventos, um homem suspeito de ser o assassino de Thelma Mendonça de Carvalho. O corpo da idosa de 65 anos foi encontrado dentro do banheiro da casa dela. Thelma Mendonça de Carvalho, de acordo com a polícia, estava com as mãos amarradas e teve o coração e uma das mamas arrancados durante o crime. O corpo ...