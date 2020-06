Cidades Preso suspeito de matar a namorada a facadas em Goiânia Crime ocorreu em 14 deste mês no Jardim Curitiba IV

O suspeito de matar a namorada a facadas no Jardim Guanabara IV, em Goiânia, foi preso nesta segunda-feira (22). O crime aconteceu na madrugada do último dia 14 deste mês e foi registrado por câmeras de segurança. A motivação da morte seria o fato do investigado não aceitar o término da relação. Nesta terça-feira (23), a vítima Adriana Massena completaria 32 anos. A delega...